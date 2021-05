Obama | morto il cane Bo | ' Abbiamo perso un compagno fedele | ci mancherà tantissimo'

Advertising

JacopoRizzi : RT @SkyTG24: È morto Bo, il cane degli Obama. La coppia: “Abbiamo perso un vero amico” - marcoluci1 : RT @SkyTG24: È morto Bo, il cane degli Obama. La coppia: “Abbiamo perso un vero amico” - annoupanoux : RT @LaStampa: E’ morto Bo, il cane di Barack Obama: “Oggi la nostra famiglia ha perso un vero amico e un fedele compagno” @fulviocerutti ht… - lifestyleblogit : Usa, è morto il cane di Barack Obama - - SkyTG24 : È morto Bo, il cane degli Obama. La coppia: “Abbiamo perso un vero amico” -

Ultime Notizie dalla rete : Obama morto

'Per più di un decennio - scrive- Bo è stato una costante e gentile presenza nella nostra vita, felice di vederci nei nostri giorni belli, in quelli brutti e in tutti gli altri'. Paziente, 'ha ...C'era anche lei durante la visita di Barack, ha seguito curiosa il tour del principe Harry (ancora senza Meghan), l'incontro tra Francesco Totti e Russell Crowe e il balletto di Roberto Bolle, ...Barack Obama saluta il suo amato cane Bo, morto all'età di 12 anni. L'ex presidente degli Stati Uniti annuncia la dolorosa perdita su Twitter, pubblicando anche alcune foto del ...Barack Obama saluta il suo cane Bo , morto quest'oggi. E lo fa con un post di addio su Facebook e diversi tweet, accompagnati da ...