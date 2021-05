“Niente Juventus: Allegri si è già promesso a un altro club” (Di sabato 8 maggio 2021) Massimiliano Allegri è pronto a rimettersi in gioco e avanza la possibilità di vederlo su una nuova panchina, ma non sarà quella della Juventus Una pausa così lunga come quella di Massimiliano Allegri lontano dalla panchina non può che essere compresa e giustificata con un grande ritorno. L’ex allenatore della Juventus è pronto a rimettersi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 8 maggio 2021) Massimilianoè pronto a rimettersi in gioco e avanza la possibilità di vederlo su una nuova panchina, ma non sarà quella dellaUna pausa così lunga come quella di Massimilianolontano dalla panchina non può che essere compresa e giustificata con un grande ritorno. L’ex allenatore dellaè pronto a rimettersi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ZZiliani : Verrà il giorno che un campionato di Serie A finirà senza registrare i “comportamenti aberranti” pro #Juventus di c… - GoalItalia : #CrotoneInter spegne il regno della #Juventus ?? Matematicamente fuori: non sarà Scudetto ?? Niente titolo dopo nove… - MarisciaFox : RT @90ordnasselA: “Non sono in vendita i due cavalieri della Lu-La, il rampante Hakimi sulla fascia e l’anima italiana rappresentata da Bas… - AntonyGigi1 : @FabioCasalucci Io ho iniziato da qualche anno, niente soldi alle TV, solo streaming, per quanto riguarda il mio co… - titty_napoli : RT @calciomercatoit: ??#Juventus - niente #Allegri: è già bloccato dal #RealMadrid ??#CMITmercato -