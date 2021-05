Matteo Salvini e Francesca Verdini presto sposi? (Di sabato 8 maggio 2021) Il Leader della Lega, Matteo Salvini sarebbe pronto convolare a nozze con la sua fidanzata. L’indiscrezione da Dagospia Matteo Salvini e Francesca Verdini sarebbero pronti per convolare a nozze. I fiori d’arancio arrivano per questa coppia nata nei primi mesi del 2019 e che da allora non si è più lasciata. L‘indiscrezione arriva dal giornale Dagospia ma ancora non è stata confermata dai protagonisti della storia. E non dovremmo neanche aspettare molto perché a quanto pare il matrimonio si celebrerà a breve, anzi brevissimo. Ovvero entro il mese di luglio. La storia Il segretario del Carroccio Matteo Salvini e la 28enne si sono conosciuti nell’aprile 2019. Da allora non si sono più persi di vista. Dopo essere usciti ufficialmente e ... Leggi su zon (Di sabato 8 maggio 2021) Il Leader della Lega,sarebbe pronto convolare a nozze con la sua fidanzata. L’indiscrezione da Dagospiasarebbero pronti per convolare a nozze. I fiori d’arancio arrivano per questa coppia nata nei primi mesi del 2019 e che da allora non si è più lasciata. L‘indiscrezione arriva dal giornale Dagospia ma ancora non è stata confermata dai protagonisti della storia. E non dovremmo neanche aspettare molto perché a quanto pare il matrimonio si celebrerà a breve, anzi brevissimo. Ovvero entro il mese di luglio. La storia Il segretario del Carroccioe la 28enne si sono conosciuti nell’aprile 2019. Da allora non si sono più persi di vista. Dopo essere usciti ufficialmente e ...

Advertising

LegaSalvini : ?? FEDEZ RIFIUTA GLI INVITI AL CONFRONTO TV CON MATTEO SALVINI #Salvini: 'Forse è più comodo fare un monologo e sfug… - LegaSalvini : Matteo Salvini: 'Al Consiglio dei ministri della settimana prossima, la Lega porterà la richiesta di riaprire: lavo… - LegaSalvini : GIUSTIZIA, 'NON FARANNO UNA RIFORMA'. #SALVINI LANCIA LA RACCOLTA FIRME CON I RADICALI PER IL REFERENDUM - Z_Ale : @LegaSalvini In realtà avevano pensato a matteo salvini, ma con la panza non stava nel costume #cialtroni - STEFANIABRIGAT1 : @Misurelli77 Non bastava 'Io sono Matteo Salvini'. Ora anche 'Io sono Giorgia'. Narcisismo a palate ... -