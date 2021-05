Masters 1000 Madrid 2021, Berrettini batte Ruud in due set e approda in finale (Di sabato 8 maggio 2021) Matteo Berrettini batte Casper Ruud nella seconda semifinale dei Masters 1000 di Madrid 2021 e vola in finale, dove affronterà Alexander Zverev. L’italiano si impone in due set, con il risultato di 6-4 6-4. La partita è stata molto equilibrata, con i due tennisti che si sono rivelati efficaci al servizio. RIVIVI IL LIVE LA PARTITA – Come detto, la partita è stata fin dall’inizio molto equilibrata. Infatti, i due tennisti mantengono i rispettivi turni di servizio. Berrettini rischia nel secondo game del primo set, ma si rivelerà l’unico in cui Ruud costringe l’italiano ai vantaggi durante un suo turno di servizio. Infatti, da lì in poi Berrettini è pressoché perfetto al servizio, ... Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) MatteoCaspernella seconda semideidie vola in, dove affronterà Alexander Zverev. L’italiano si impone in due set, con il risultato di 6-4 6-4. La partita è stata molto equilibrata, con i due tennisti che si sono rivelati efficaci al servizio. RIVIVI IL LIVE LA PARTITA – Come detto, la partita è stata fin dall’inizio molto equilibrata. Infatti, i due tennisti mantengono i rispettivi turni di servizio.rischia nel secondo game del primo set, ma si rivelerà l’unico in cuicostringe l’italiano ai vantaggi durante un suo turno di servizio. Infatti, da lì in poiè pressoché perfetto al servizio, ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Matteo in semifinale! ?? Al Masters 1000 di Madrid Matteo Berrettini batte 5-7 6-3 6-0 Cristian Garin! RT e forza… - Coninews : SIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sulla terra rossa di Madrid @MattBerrettini supera in due set (6-4 6-4) Casper Ruud e conquis… - WeAreTennisITA : Rafa #Nadal accede ai quarti di finale del Masters 1000 di #Madrid battendo in due set l'australiano Alexeu… - Luca21013415 : RT @GeorgeSpalluto: Mamma mia che BERRETTINI!!! E’ in FINALE A MADRID E’ in FINALE A MADRID E’ in FINALE A MADRID La sua 1^ FINALE in un M… - giusymc98 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MADRID, BERRETTINI IN FINALE BATTUTO RUUD IN 2 SET (6-4, 6-4) ?? -