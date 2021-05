La compagnia del cigno 2, 9 maggio: la tragedia Teoman si abbatte sul conservatorio (Di sabato 8 maggio 2021) Le anticipazioni de La compagnia del cigno 2 relative al 9 maggio rivelano una grande tragedia che travolgerà tutti i ragazzi Nella prossima puntata della fiction targata Rai, che ricordiamo vede come protagonisti, Alessio Boni e Anna Valle, non mancheranno i colpi di scena. La compagnia del cigno 2 tornerà con un prossimo episodio il 9 maggio e gli spoiler confermano che la morte di Teoman sconvolgerà i ragazzi del conservatorio. I veri problemi, però, interesseranno anche la coppia formata da Luca e Irene, che saranno coinvolti nella tragedia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ?? ????????? ??? ????? ?? ... Leggi su formatonews (Di sabato 8 maggio 2021) Le anticipazioni de Ladel2 relative al 9rivelano una grandeche travolgerà tutti i ragazzi Nella prossima puntata della fiction targata Rai, che ricordiamo vede come protagonisti, Alessio Boni e Anna Valle, non mancheranno i colpi di scena. Ladel2 tornerà con un prossimo episodio il 9e gli spoiler confermano che la morte disconvolgerà i ragazzi del. I veri problemi, però, interesseranno anche la coppia formata da Luca e Irene, che saranno coinvolti nella. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ?? ????????? ??? ????? ?? ...

Advertising

UffiziGalleries : Facciamo gli onori di casa al Primo Ministro albanese Edvin Kristaq Rama in visita agli #Uffizi in compagnia del Di… - OrnellaVanoni : “La Compagnia del Cigno è una bellissima serie, intelligente e fatta col cuore. Ho deciso di partecipare perché il… - SIAE_Official : Il Presidente Mogol sul palco del @primomaggioroma 'Il Diritto d'Autore è un diritto del #Lavoro. Con le loro op… - mina_parco : Una sera di maggio in compagnia del vento e del mare - ButteIvan : -