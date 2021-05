Isola dei Famosi, Simona Ventura senza freni su Ilary Blasi “Chi conduce un programma non deve …” (Di sabato 8 maggio 2021) Sono trascorsi molti anni da quando è andata in onda la prima puntata de “L’Isola dei Famosi”. La prima a condurre questo reality è stata Simona Ventura alla quale poi si sono succeduti diversi conduttori come ad esempio Nicola Favino e Alessia Marcuzzi. Dopo quest’ultima a prendere il posto di conduttrice è stata Ilary Blasi a proposito della quale Simona Ventura si è espressa nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Chi. Ma non solo, Super Simo ha anche commentato il ruolo di opinionista svolto da Tommaso Zorzi per il quale ha espresso belle parole. L’intervista di Simona Ventura al settimanale Chi Simona Ventura è una bravissima e amatissima conduttrice ... Leggi su baritalianews (Di sabato 8 maggio 2021) Sono trascorsi molti anni da quando è andata in onda la prima puntata de “L’dei”. La prima a condurre questo reality è stataalla quale poi si sono succeduti diversi conduttori come ad esempio Nicola Favino e Alessia Marcuzzi. Dopo quest’ultima a prendere il posto di conduttrice è stataa proposito della qualesi è espressa nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Chi. Ma non solo, Super Simo ha anche commentato il ruolo di opinionista svolto da Tommaso Zorzi per il quale ha espresso belle parole. L’intervista dial settimanale Chiè una bravissima e amatissima conduttrice ...

Advertising

fanpage : #tommasozorzi si commuove all'#isola dei famosi - fanpage : #isola Si avvera la profezia di Fariba. - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi - RussianMike31 : RT @Menloop1: @perchetendenza @tvblogit Non c'è da meravigliarsi in un Paese in cui ogni settimana vanno in tendenza gli hashtag di Isola d… - infoitcultura : Ascolti tv Auditel venerdì 7 maggio: 'Top Dieci' batte 'L'Isola dei Famosi -