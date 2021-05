Inter-Sampdoria, Ranieri: “Accoglienza mia idea e giusto tributo a chi ha vinto” (Di sabato 8 maggio 2021) Claudio Ranieri nel post partita di Inter-Sampdoria, match della 35a giornata della Serie A 2020/2021 L’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri, al termine del match perso per 5 a 1 contro l’Inter, e valevole per la sedicesima giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Sky Sport. “Abbiamo preso subito due gol, peccato poi aver preso il terzo subito dopo il nostro. Loro giocavano sulle ali dell’entusiasmo e noi non eravamo i soliti: merito dell’Inter e non demeriti nostri. Abbiamo corso di più, però abbiamo corso male”. Bella la vostra Accoglienza all’Inter per lo scudetto. Una sua idea? “Sì, l’ho detto io ai ragazzi e loro sono stati ... Leggi su intermagazine (Di sabato 8 maggio 2021) Claudionel post partita di, match della 35a giornata della Serie A 2020/2021 L’allenatore dellaClaudio, al termine del match perso per 5 a 1 contro l’, e valevole per la sedicesima giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Sky Sport. “Abbiamo preso subito due gol, peccato poi aver preso il terzo subito dopo il nostro. Loro giocavano sulle ali dell’entusiasmo e noi non eravamo i soliti: merito dell’e non demeriti nostri. Abbiamo corso di più, però abbiamo corso male”. Bella la vostraall’per lo scudetto. Una sua? “Sì, l’ho detto io ai ragazzi e loro sono stati ...

Advertising

Inter : ???? | TRIBUTO Lo splendido omaggio da parte della @sampdoria ai Campioni d'Italia ad inizio partita ??????… - sampdoria : ?? | PASSERELLA La #Sampdoria al completo tributa un applauso all' @Inter campione d'Italia ???? all'ingresso in camp… - Inter : ?? | INTER-SAMPDORIA 3-2 2004/05 ?? Una rimonta storica firmata da _____ ?? ?? 88' ? ... ?? 91' ? ... ?? 94' ? ...… - andreabanchelli : @riotta @sampdoria @Inter Da non juventino, alla squadra che ha vinto gli ultimi nove cosa facciamo come onore delle armi? - NclttPan : RT @Inter: ???? | TRIBUTO Lo splendido omaggio da parte della @sampdoria ai Campioni d'Italia ad inizio partita ?????? #InterSampdoria ???? #FO… -