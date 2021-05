Immissioni in ruolo docenti idonei concorso 2016: attenzione alle graduatorie in scadenza il 31 agosto 2021 (Di sabato 8 maggio 2021) Immissioni in ruolo anno scolastico 2021/22: il Ministero non ha ancora chiarito la formula che vuole adottare per avere tutti i docenti in cattedra dal 1° settembre ma è certamente ineludibile lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già esistenti, sia per infanzia primaria che scuola secondaria. Ma se i concorsi 2018 sono, in un certo senso "al sicuro" in quanto graduatorie ad esaurimento, discorso diverso interessa invece i docenti idonei del concorso 2016. Indiscusso il diritto dei vincitori all'assunzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 8 maggio 2021)inanno scolastico/22: il Ministero non ha ancora chiarito la formula che vuole adottare per avere tutti iin cattedra dal 1° settembre ma è certamente ineludibile lo scorrimento delledei concorsi già esistenti, sia per infanzia primaria che scuola secondaria. Ma se i concorsi 2018 sono, in un certo senso "al sicuro" in quantoad esaurimento, discorso diverso interessa invece idel. Indiscusso il diritto dei vincitori all'assunzione. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Immissioni in ruolo docenti idonei concorso 2016: attenzione alle graduatorie in scadenza il 31 agosto 2021 - scuolainforma : #scuola Immissioni in ruolo #docenti 2021/22: 'procedura urgente e transitoria' per i #precari - infoitinterno : Perchè è così difficile attingere dalla prima fascia Gps sostegno per le immissioni in ruolo? Lettera - ProDocente : Perchè è così difficile attingere dalla prima fascia Gps sostegno per le immissioni in ruolo? Lettera - lagracchiatrice : @BastiatContrari L'assegnazione provvisoria è la norma non è istituito eccezionale. La carenza delle immissioni in… -