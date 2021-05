Il razzo cinese cadrà tra le 3 e le 5. Probabilmente nel Nord Atlantico. Segui la diretta (Di sabato 8 maggio 2021) E previsto al momento sul Nord Atlantico il rientro del secondo stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B . Lo indica il sito Space - Track, sulla base dei dati del Comando di Difesa Aerospaziale del ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 8 maggio 2021) E previsto al momento sulil rientro del secondo stadio delLunga Marcia 5B . Lo indica il sito Space - Track, sulla base dei dati del Comando di Difesa Aerospaziale del ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - DPCgov : Siamo in #ComitatoOperativo per monitorare il rientro in atmosfera del razzo cinese. Per ora non si può escludere l… - shadesofniky : @lelecoeur1 mi faccio brillare altro che razzo cinese - tweetnewsit : ?? #RazzoCinese, ecco perchè stavolta gli scienziati sono preoccupati: cosa accadrà in futuro -