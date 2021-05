HRC in pista ad Aragon per gli ultimi test SBK

(Di sabato 8 maggio 2021) Il mondiale SBK è ormai alle porte, e la HRC completa glipreparativi con ial Motorland. Sul tracciato che ospiterà il primo round della stagione, Leon Haslam e Alvaro Bautista hanno girato il 6 ed il 7 maggio, per continuare lo sviluppo dell’ancora acerba CBR 1000 RR-R Fireblade. I due hondisti non hanno girato da soli ad: assieme a loro erano presenti Sam Lowes ed Augusto Fernandez, i due piloti del MarcVDS impegnato nel mondiale Moto2. Dalla Supersport arriva Steven Odendaal, con la Yamaha dell’Evan Bros Racing. Alla stessa categoria appartengono Raffaele De Rosa, al debutto con la Kawasaki, ed il rookie Luca Bernardi, campione uscente del CIV SS600. Superbike: Kawasaki da paura aidi: com’è ...

Solo due le Honda Fireblade inal Motorland, per un secondo giorno di test SBK firmatoin cui è ancora Leon Haslam a fare meglio di Alvaro Bautista. L'inglese ha viaggiato più forte dello spagnolo - perlomeno in termini ...... sulladi Miravalle. Ad arricchire una lista di partenti che già comprende i migliori piloti ... Sono soprattutto, nella classe MX1, quelle della squadra ufficiale Honda, con il campione del ...Il team HRC si prepara al mondiale SBK con una due giorni di test al Motorland Aragon. Ecco com'è andata, con le impressioni dei due piloti ...I due piloti del team Honda HRC concludono i test precampionato al Motorland Aragon. Ancora una volta Haslam è più veloce di Bautista. In Supersport primo tempo per Tuuli ...