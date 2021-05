Giulia De Lellis, al via dal 7 giugno il suo Love Island. E l’influencer dà qualche consiglio ai concorrenti (Di sabato 8 maggio 2021) Love Island, il nuovo programma condotto da Giulia De Lellis, partirà lunedì 7 giugno su Discovery Plus. A partecipare al programma saranno alcuni single che avranno quattro settimane a disposizione per innamorarsi e vincere il premio finale. Recentemente è uscito il promo del programma che vede protagonisti i concorrenti e la stessa De Lellis, che è pronta a cimentarsi per la prima volta nella vesti di presentatrice. L’ex corteggiatrice, per l’occasione, ha anche dato qualche consiglio ai ragazzi che parteciperanno al format: Sarò una presentatrice spontanea, spero simpatica. Visto le mie esperienze, forse è meglio che non dia consigli ai partecipanti di Love Island. Però, proprio perché ho avuto ... Leggi su isaechia (Di sabato 8 maggio 2021), il nuovo programma condotto daDe, partirà lunedì 7su Discovery Plus. A partecipare al programma saranno alcuni single che avranno quattro settimane a disposizione per innamorarsi e vincere il premio finale. Recentemente è uscito il promo del programma che vede protagonisti ie la stessa De, che è pronta a cimentarsi per la prima volta nella vesti di presentatrice. L’ex corteggiatrice, per l’occasione, ha anche datoai ragazzi che parteciperanno al format: Sarò una presentatrice spontanea, spero simpatica. Visto le mie esperienze, forse è meglio che non dia consigli ai partecipanti di. Però, proprio perché ho avuto ...

Advertising

grondoamore : Che altro ha fatto di idiota mo Giulia De Lellis? Intendo che non aveva ancora mai fatto (che è difficile per lei eh) - nicoIekatsuki : giulia de lellis presentatrice di un programma era quello che mi mancava - infoitcultura : Giulia De Lellis si mostra ai fan senza trucco, perché finalmente è riuscita a far pace con se stessa - infoitcultura : Giulia De Lellis, il grande momento è arrivato: l'annuncio ufficiale - infoitcultura : Giulia De Lellis chiama 6 persone per fare il cambio di stagione nella cabina armadio di casa -