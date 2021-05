Giro d’Italia al via: parte oggi da Torino la “Corsa Rosa” numero 104 (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag – Finalmente ci siamo: scatta da Torino l’edizione numero 104 del Giro d’Italia. Sono 23 le squadre partecipanti, per un totale di 184 corridori. Solo tre italiane: Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani-CSF-Faizanè ed Eolo-Kometa Cycling Team. Tutte con la licenza Uci ProTeam, dunque che accedono alle grandi corse a tappe su invito. Sarà una Corsa Rosa incentrata prevalentemente nel nord della nazione e prevede tantissime novità in termini di salite.Un Giro d’Italia nel pieno del ricambio generazionaleVenendo ai pronostici, siamo nel periodo di pieno ricambio generazionale. Abbiamo infatti visto emergere tantissimi giovani: Bernal e Poga?ar hanno vinto il Tour de France negli ultimi due anni e sono rispettivamente classe 97 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag – Finalmente ci siamo: scatta dal’edizione104 del. Sono 23 le squadrecipanti, per un totale di 184 corridori. Solo tre italiane: Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani-CSF-Faizanè ed Eolo-Kometa Cycling Team. Tutte con la licenza Uci ProTeam, dunque che accedono alle grandi corse a tappe su invito. Sarà unaincentrata prevalentemente nel nord della nazione e prevede tantissime novità in termini di salite.Unnel pieno del ricambio generazionaleVenendo ai pronostici, siamo nel periodo di pieno ricambio generazionale. Abbiamo infatti visto emergere tantissimi giovani: Bernal e Poga?ar hanno vinto il Tour de France negli ultimi due anni e sono rispettivamente classe 97 ...

