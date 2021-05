Giorgia Meloni in lacrime a “Verissimo”: «Mi hanno augurato di abortire» (Di sabato 8 maggio 2021) Ospite della puntata dell’8 maggio 2021 di «Verissimo» è Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia si è concessa al programma di Canale 5 una lunga intervista. La politica romana ha ripercorso con Silvia Toffanin i momenti più belli e più tristi della sua vita. Non sono mancati istanti di grande commozione nel salotto di una delle trasmissioni più seguite di Mediaset. leggi anche l’articolo —> Giorgia Meloni, l’aneddoto su Fiorello: «Facevo la baby sitter a casa sua» Tra quelli i momenti più belli nell’esistenza di Giorgia Meloni sicuramente la nascita della figlia Ginevra, avuta dal compagno giornalista Andrea Giambruno. La leader di Fratelli di Italia non ha potuto tacere la delusione, mista ad amarezza, per alcuni insulti ricevuti a tal proposito: «Le ... Leggi su urbanpost (Di sabato 8 maggio 2021) Ospite della puntata dell’8 maggio 2021 di «» è. La leader di Fratelli d’Italia si è concessa al programma di Canale 5 una lunga intervista. La politica romana ha ripercorso con Silvia Toffanin i momenti più belli e più tristi della sua vita. Non sono mancati istanti di grande commozione nel salotto di una delle trasmissioni più seguite di Mediaset. leggi anche l’articolo —>, l’aneddoto su Fiorello: «Facevo la baby sitter a casa sua» Tra quelli i momenti più belli nell’esistenza disicuramente la nascita della figlia Ginevra, avuta dal compagno giornalista Andrea Giambruno. La leader di Fratelli di Italia non ha potuto tacere la delusione, mista ad amarezza, per alcuni insulti ricevuti a tal proposito: «Le ...

