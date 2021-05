Formula E, successo di Da Costa a Monaco. Mercedes in difficoltà (Di sabato 8 maggio 2021) Antonio Da Costa ha vinto l’E-Prix di Monaco. Frijns ed Evans subito dietro. In netta difficoltà le due McLaren. Monaco – Antonio Da Costa ha vinto l’E-Prix di Monaco. In attesa di poter accogliere dopo un anno di assenza la Formula 1, il Principato è stato protagonista di una gara spettacolare delle auto elettriche. La vittoria è andata al portoghese che, dopo un inizio davvero complicato, è riuscito a ritrovare il successo e soprattutto ben 28 punti in classifica. Una gara molto interessante che ha visto subito una lotta tra i primi. Il lusitano è riuscito ad avere la meglio davanti all’olandese Robin Frijns e l’australiano Mitch Evans. Da segnalare una giornata complicata per le Mercedes. Entrambe le monoposto non hanno ... Leggi su newsmondo (Di sabato 8 maggio 2021) Antonio Daha vinto l’E-Prix di. Frijns ed Evans subito dietro. In nettale due McLaren.– Antonio Daha vinto l’E-Prix di. In attesa di poter accogliere dopo un anno di assenza la1, il Principato è stato protagonista di una gara spettacolare delle auto elettriche. La vittoria è andata al portoghese che, dopo un inizio davvero complicato, è riuscito a ritrovare ile soprattutto ben 28 punti in classifica. Una gara molto interessante che ha visto subito una lotta tra i primi. Il lusitano è riuscito ad avere la meglio davanti all’olandese Robin Frijns e l’australiano Mitch Evans. Da segnalare una giornata complicata per le. Entrambe le monoposto non hanno ...

