Dopo il servizio sull'incontro con lo 007 Mancini, Renzi denuncia Report: «Intercettato e pedinato illegalmente»

E infine denuncia fu. Matteo Renzi ha querelato la trasmissione televisiva Report per il servizio in cui viene mostrato l'incontro del leader di Italia Viva e lo 007 Mauro Mancini, nel parcheggio di un autogrill a Fiano Romano. Un incontro avvenuto lo scorso 23 dicembre, nel mezzo della crisi del governo Conte bis, quando il tema dei servizi segreti era oggetto di contesa interno alla maggioranza. Un servizio, a detta di Renzi, che «andrebbe studiato nei manuali di complottismo» e che presenta «molti punti oscuri». Ed è per questo motivo che è stato richiesto di acquisire le immagini delle telecamere dell'autogrill per «ristabilire la verità dei fatti» su quell'incontro. Le accuse di Renzi contro Report Nell'esposto, ...

