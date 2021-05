Domande a Veltroni

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 8 maggio 2021) Qualche giorno fa Walter, dopo una serie di interviste in particolare alla sinistra Dc e ad autorevoli socialisti, ricorda sul Corriere della Sera come l’uccisione di Moro abbia interrotto un grande disegno politico che, a suo giudizio, era il compimento della democrazia compiuta con l’arrivo del vecchio Pci al governo del paese o in alleanza o con la democrazia dell’alternanza. Restiamo sgomenti da questa ricostruzione postuma. Aldo Moro era il teorico delle cosiddette convergenze parallele, convergenze che appunto non si sarebbero mai incontrate nel governo del paese ma che potevano collaborare in momenti drammatici per tutelare la Repubblica e le sue istituzioni. Il governo della solidarietà nazionale, infatti, non fu una scelta ma una necessità, visto che dopo le elezioni politiche del 1976 nessuno dei partiti laici e socialisti volevano partecipare al ...