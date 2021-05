DIRETTA F1, GP Spagna LIVE: Verstappen impressiona in Q2, a breve la lotta per la pole! (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.02 Gomme usate per Norris, Leclerc e Alonso, mentre gli altri montano pneumatici nuovi. 16.00 McLaren e Ferrari in pista per il primo time-attack del Q3. A seguire escono dai box anche tutti gli altri protagonisti. 15.59 Cominciano i 12 minuti del Q3: si infiamma la battaglia per la pole position! 15.58 Equilibrio davvero pazzesco alle spalle dei primi 3: dal quarto posto di Sainz al nono di Ocon ci sono appena 87 millesimi!! McLaren, Ferrari, Alpine e Perez in lotta sul filo dei centesimi… 15.55 Perez comincia a prendere il ritmo anche sul giro secco con la Red Bull, quindi servirà un giro perfetto da parte di Sainz e Leclerc per acciuffare la quarta piazza in griglia. 15.53 Ottimo giro per Carlos Sainz, 4° in 1’17?656. Di seguito la classifica finale del Q2: 1 Max ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.02 Gomme usate per Norris, Leclerc e Alonso, mentre gli altri montano pneumatici nuovi. 16.00 McLaren e Ferrari in pista per il primo time-attack del Q3. A seguire escono dai box anche tutti gli altri protagonisti. 15.59 Cominciano i 12 minuti del Q3: si infiamma la battaglia per la pole position! 15.58 Equilibrio davvero pazzesco alle spalle dei primi 3: dal quarto posto di Sainz al nono di Ocon ci sono appena 87 millesimi!! McLaren, Ferrari, Alpine e Perez insul filo dei centesimi… 15.55 Perez comincia a prendere il ritmo anche sul giro secco con la Red Bull, quindi servirà un giro perfetto da parte di Sainz e Leclerc per acciuffare la quarta piazza in griglia. 15.53 Ottimo giro per Carlos Sainz, 4° in 1’17?656. Di seguito la classifica finale del Q2: 1 Max ...

