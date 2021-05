DIRETTA F1, GP Spagna LIVE: orari TV8 FP3 e qualifiche. Griglia di partenza: Ferrari e Leclerc (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE orariO FP3 E qualifiche TV8 GP Spagna F1 CHARLES Leclerc: “GUIDO MEGLIO RISPETTO A PORTIMAO” CARLOS SAINZ: “GIORNATA INCORAGGIANTE” LA CRONACA DELLE FP2 LEWIS HAMILTON: “STUPITO DAI PROGRESSI DELLA Ferrari” RISULTATI E CLASSIFICA FP2 GP Spagna F1 ANTONIO GIOVINAZZI: “SONO VICINO ALLA TOP10” FERNANDO ALONSO: “SODDISFATTO DELLA ALPINE” VIDEO LE NOVITA’ DELLA Ferrari E L’ALA ANTERIORE PRIME LIBERE INCORAGGIANTI PER LA Ferrari LA MERCEDES E’ TORNATA LA MACCHINA PIU’ FORTE I PASSI AVANTI DELLA ALPINE DI ALONSO ED OCON LA CLASSIFICA COMBINATA DELLE PROVE LIBERE LA CRONACA DELLE FP1 A RISCHIO IL GP DI TURCHIA RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP Spagna F1 MATTIA BINOTTO: ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAO FP3 ETV8 GPF1 CHARLES: “GUIDO MEGLIO RISPETTO A PORTIMAO” CARLOS SAINZ: “GIORNATA INCORAGGIANTE” LA CRONACA DELLE FP2 LEWIS HAMILTON: “STUPITO DAI PROGRESSI DELLA” RISULTATI E CLASSIFICA FP2 GPF1 ANTONIO GIOVINAZZI: “SONO VICINO ALLA TOP10” FERNANDO ALONSO: “SODDISFATTO DELLA ALPINE” VIDEO LE NOVITA’ DELLAE L’ALA ANTERIORE PRIME LIBERE INCORAGGIANTI PER LALA MERCEDES E’ TORNATA LA MACCHINA PIU’ FORTE I PASSI AVANTI DELLA ALPINE DI ALONSO ED OCON LA CLASSIFICA COMBINATA DELLE PROVE LIBERE LA CRONACA DELLE FP1 A RISCHIO IL GP DI TURCHIA RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GPF1 MATTIA BINOTTO: ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Bottas chiude al top al mattino (?? #FP1) ?? Max vicinissimo, le Ferrari ai margini della top-5 Il resoconto ?… - SkySportF1 : ?? Lewis comanda il gruppo dopo il venerdì (?? #FP2) ?? Max vicino sul passo gara, Alpine in top-5 Il resoconto ?… - SkySportF1 : ? Ferrari vicina a Mercedes sul giro secco (?? -30’ #FP2) ?? In top-5 c'è anche Alonso Il LIVE ?… - infoitsport : Diretta Formula 1/ Qualifiche live streaming video: pole position (Gp Spagna 2021) - infoitsport : LIVE F1, GP Spagna in DIRETTA: Leclerc 3° con la gomma soft. Ferrari in luce, Hamilton davanti -