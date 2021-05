Dee e schiave | tutte le muse di Picasso

Leggi su dilei

(Di sabato 8 maggio 2021) Da un lato il pittore più pagato, ricercato e osannato del momento, dall’altra tante donne che si annullano per lui. Prima, e poidi un rapporto disequilibrato, fatto di umiliazioni e violenze silenziose, di un carnefice e diverse vittime. Perchéesercitava un fascino disarmante sulle donne: le inebriava con le parole e le attenzioni, le conquistava con quel savoir faire da Don Giovanni. Le seduceva,. E poi le abbandonava. Oggi, probabilmente, descriveremmo il pittore più grande del XX secolo, come un narcisista patologico, uno di quegli uomini dai quali è meglio stare alla larga. Un uomo in grado di tessere relazioni solo per soddisfare il suo ego e i suoi bisogni attraverso rapporti tossici all’insegna degli squilibri di potere. Perchéfaceva così, le lusingava ...