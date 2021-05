Covid Valle d’Aosta, 40 nuovi contagi e un morto: bollettino 8 maggio (Di sabato 8 maggio 2021) Sono 40 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 maggio in Valle d’Aosta, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registra un altro decesso. In Valle d’Aosta da inizio epidemia il totale di persone affette da Covid-19 è 11.209. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione che rileva oggi 605 positivi attuali, -25 rispetto a ieri, di cui 25 ricoverati in ospedale, 9 in terapia intensiva, e 571 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti di 64 unità rispetto a ieri raggiungendo quota 10.142. I tamponi fino ad oggi effettuati sono 118.570, +701 rispetto a ieri, di cui 26.243 processati con test antigenico rapido. I decessi di persone risultate positive al coronavirus in ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 maggio 2021) Sono 40 ida coronavirus oggi 8in, secondo i dati dell’ultimo. Si registra un altro decesso. Inda inizio epidemia il totale di persone affette da-19 è 11.209. I dati sono contenuti neldi aggiornamento sanitario della Regione che rileva oggi 605 positivi attuali, -25 rispetto a ieri, di cui 25 ricoverati in ospedale, 9 in terapia intensiva, e 571 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti di 64 unità rispetto a ieri raggiungendo quota 10.142. I tamponi fino ad oggi effettuati sono 118.570, +701 rispetto a ieri, di cui 26.243 processati con test antigenico rapido. I decessi di persone risultate positive al coronavirus in ...

