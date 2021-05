Coprifuoco, Pregliasco: “Agire per step fino a portarlo alle 24” (Di sabato 8 maggio 2021) Non eliminare il Coprifuoco, ma al massimo posticiparlo fino a portarlo alle 24. E’ la strada indicata da Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università Statale di Milano, su una delle restrizioni anti-Covid per cui si attende un ‘tagliando’ nei prossimi giorni. “Andiamo per gradi”, ripete il medico all’Adnkronos Salute. “Non rischiamo di rovinarci l’estate, che è il nostro obiettivo di medio termine, per voler bruciare le tappe”, avverte. “Io credo alla necessità di una progressione” nell’allentamento delle misure anti-contagio e anche sul Coprifuoco, ribadisce il direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano. “Il primo step sarà il 15 maggio, ma andiamo passo dopo passo, con gradualità. Il Coprifuoco è una modalità per dissuadere ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 maggio 2021) Non eliminare il, ma al massimo posticiparlo24. E’ la strada indicata da Fabrizio, virologo dell’università Statale di Milano, su una delle restrizioni anti-Covid per cui si attende un ‘tagliando’ nei prossimi giorni. “Andiamo per gradi”, ripete il medico all’Adnkronos Salute. “Non rischiamo di rovinarci l’estate, che è il nostro obiettivo di medio termine, per voler bruciare le tappe”, avverte. “Io credo alla necessità di una progressione” nell’ntamento delle misure anti-contagio e anche sul, ribadisce il direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano. “Il primosarà il 15 maggio, ma andiamo passo dopo passo, con gradualità. Ilè una modalità per dissuadere ...

