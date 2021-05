Commisso: “Futuro? Ringrazio Iachini. Darò altre risposte dopo Cagliari” (Di sabato 8 maggio 2021) Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successo per 2-0 sulla Lazio: Futuro?“Non parlo di allenatori, Ringrazio a Iachini che ha fatto una splendida partita rendendo tutti i fiorentini contenti perché ci siamo quasi salvati dalla Serie B”. A che punto sono i lavori per il Viola Park e lo stadio?“Il primo benissimo, c’è un ricorso al TAR e capiremo prossimamente sulla sospensiva. Per lo stadio sto parlando col sindaco per capire cosa si può fare sul Franchi”. Contento della stagione o il potenziale della squadra era molto più alto rispetto alla classifica?“dopo tutti i soldi che ho messo per i giocatori non pensavo certo di arrivare a tre turni dalla fine per salvarci, mi aspettavo molto meglio, almeno di stare nella sinistra della ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 8 maggio 2021) Rocco, patron della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di DAZNil successo per 2-0 sulla Lazio:?“Non parlo di allenatori,che ha fatto una splendida partita rendendo tutti i fiorentini contenti perché ci siamo quasi salvati dalla Serie B”. A che punto sono i lavori per il Viola Park e lo stadio?“Il primo benissimo, c’è un ricorso al TAR e capiremo prossimamente sulla sospensiva. Per lo stadio sto parlando col sindaco per capire cosa si può fare sul Franchi”. Contento della stagione o il potenziale della squadra era molto più alto rispetto alla classifica?“tutti i soldi che ho messo per i giocatori non pensavo certo di arrivare a tre turni dalla fine per salvarci, mi aspettavo molto meglio, almeno di stare nella sinistra della ...

