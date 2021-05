Chi è Gio Evan, il cantautore di “Arnica” (Di sabato 8 maggio 2021) Scrittore, poeta, performer, cantautore, artista di strada. Gio Evan, nome d’arte con cui Giovanni Giancaspro viene battezzato da un Hopi durante uno dei suoi viaggi spirituali in Argentina, nasce nel 1988 a Molfetta. Lo scorso dicembre Metropolitan Magazine ha avuto il piacere di intervistarlo. Gio Evan a Sanremo 2021 Seguito su Instagram da 840 mila followers e su Youtube da più di 41mila, Gio Evan inizia nel 2013 la sua carriera musicale e nel 2021 debutta sul palco dell’Ariston di Sanremo con la sua canzone Arnica. Il singolo è stato scritto da lui stesso e prodotto da Katoo, ed è parte dell’album Mareducato uscito il 12 marzo su etichetta Polydor Universal Music. In occasione del Festival di Sanremo, ha presentato così il pezzo: “L’Arnica è una pianta perenne nonostante ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 maggio 2021) Scrittore, poeta, performer,, artista di strada. Gio, nome d’arte con cui Giovanni Giancaspro viene battezzato da un Hopi durante uno dei suoi viaggi spirituali in Argentina, nasce nel 1988 a Molfetta. Lo scorso dicembre Metropolitan Magazine ha avuto il piacere di intervistarlo. Gioa Sanremo 2021 Seguito su Instagram da 840 mila followers e su Youtube da più di 41mila, Gioinizia nel 2013 la sua carriera musicale e nel 2021 debutta sul palco dell’Ariston di Sanremo con la sua canzone. Il singolo è stato scritto da lui stesso e prodotto da Katoo, ed è parte dell’album Mareducato uscito il 12 marzo su etichetta Polydor Universal Music. In occasione del Festival di Sanremo, ha presentato così il pezzo: “L’è una pianta perenne nonostante ...

Advertising

brigitte_gio : Non so chi ha inventato la birra, ma chiunque esso sia, volevo dirgli GRAZIE. - ilnulla___ : non so chi votare tra lola e gio però sono più convinta sul votare sangio non lo so - Gio_Ioannisci : Ma poi chi paga? #razzocinese ???? - Gio_Merenda : @EnricoLetta Da chi non ha mai lavorato ,le solite fregnacce di facciata, non siete minimamente credibili ,pagliacci. - giovii_gio : @juventusfc Il calcio è sport passione cultura storia,di vittorie sconfitte,non di chi creare leghe proprie per sa… -