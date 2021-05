Cecilia Rodriguez sulla polemica Giulia Salemi: furiosa risponde su Instagram (Di sabato 8 maggio 2021) Cecilia Rodriguez Giulia Salemi – Solonotizie24Le dichiarazioni rilasciate da Cecilia Rodriguez su Giulia Salemi, ospite del Punto Z condotto da Tommaso Zorzi, hanno destato non poche polemiche e sorella di Belen è stata costretta intervenire sulla questione. Giorni molto frenetici per Cecilia Rodriguez che attualmente si trova da sola senza Ignazio Moser, attualmente concorrente dell’Isola dei Famosi, e nel mirino della bufera per via del clamore mediatico nato da alcune dichiarazioni rilasciate su Giulia Salemi e che hanno fatto infuriare anche Andrea Iannone. In particolar modo, ricordiamo che ospite del programma condotto da Tommaso Zorzi la sorella di Belen ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021)– Solonotizie24Le dichiarazioni rilasciate dasu, ospite del Punto Z condotto da Tommaso Zorzi, hanno destato non poche polemiche e sorella di Belen è stata costretta intervenirequestione. Giorni molto frenetici perche attualmente si trova da sola senza Ignazio Moser, attualmente concorrente dell’Isola dei Famosi, e nel mirino della bufera per via del clamore mediatico nato da alcune dichiarazioni rilasciate sue che hanno fatto infuriare anche Andrea Iannone. In particolar modo, ricordiamo che ospite del programma condotto da Tommaso Zorzi la sorella di Belen ...

