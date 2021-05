Britney Spears: «I documentari su di me? Sono ipocriti» (Di sabato 8 maggio 2021) Britney Spears balla e protesta, piroetta sulle note di Indila ed esprime tutto il suo disappunto per i documentari che la riguardano e che utilizzano la sua vita per farsi pubblicità. «Il 2021 è decisamente meglio del 2020, ma chi l’avrebbe detto che sarebbe stato così. Ci sono tanti documentari su di me, gente che dà la sua versione della mia vita. Che dire? Sono davvero lusingata! Questi documentari sono ipocriti… criticano i media e poi fanno la stessa cosa. Accidenti, non vi conosco, ma vorrei ricordarvi che, anche se ho avuto dei momenti decisamente difficili nella mia vita, i momenti incredibili sono stati ancora di più» scrive Britney su Instagram riferendosi, evidentemente, a Framing Britney Spears, il documentario prodotto dal New York Times che l’avrebbe fatta piangere per due settimane a marzo, al momento dell’uscita sulle piattaforme digitali. Leggi su vanityfair (Di sabato 8 maggio 2021) Britney Spears balla e protesta, piroetta sulle note di Indila ed esprime tutto il suo disappunto per i documentari che la riguardano e che utilizzano la sua vita per farsi pubblicità. «Il 2021 è decisamente meglio del 2020, ma chi l’avrebbe detto che sarebbe stato così. Ci sono tanti documentari su di me, gente che dà la sua versione della mia vita. Che dire? Sono davvero lusingata! Questi documentari sono ipocriti… criticano i media e poi fanno la stessa cosa. Accidenti, non vi conosco, ma vorrei ricordarvi che, anche se ho avuto dei momenti decisamente difficili nella mia vita, i momenti incredibili sono stati ancora di più» scrive Britney su Instagram riferendosi, evidentemente, a Framing Britney Spears, il documentario prodotto dal New York Times che l’avrebbe fatta piangere per due settimane a marzo, al momento dell’uscita sulle piattaforme digitali.

Advertising

elys57879273 : @tuttoungranboh @amici20_fanpage ????britney spears la conosce pure mia nonna ???? #amemici20 - virgoignoresyou : INVENTED CELLO - xsickbrain : dopo cena 7000 caffè britney spears a palla e si copia un'altra lezione di coniglietti armati - _Dioninzo : @gventinove @BrigatiEli @aiasigg Che poi per come la intendono loro anche Britney Spears è boomer. Ha 40 anni.... D… - danywolfy : Volevo fare una battuta perché oggi sto morendo a causa del polline a Milano Una cosa del tipo The pollines Is Kil… -