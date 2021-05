Beppe Fiorello: chi è Enzo Capuano in L’oro di Napoli? età, vita privata (Di sabato 8 maggio 2021) Beppe Fiorello è un attore italiano, showman e conduttore di enorme successo che piace moltissimo al grande pubblico. Questa sera, sabato 8 maggio, sarà protagonista della prima serata di Rai Uno in quanto interprete principale in L’oro di Napoli, l’attore interpreta Enzo Capuano. La storia racconta la vita di Gianni Maddaloni, creatore di un’importante palestra a Scampia che cerca di sottrarre i ragazzi dalla criminalità. Beppe Fiorello, il cui vero nome è Giuseppe Fiorello, nasce a Catania il 12 marzo 1969, sotto il segno zodiacale dei Pesci. L’attore ha 51 anni ed è alto un metro e 78 centimetri. Beppe nasce in una famiglia di artisti, è il fratello minore di Rosario e Catena ... Leggi su puglia24news (Di sabato 8 maggio 2021)è un attore italiano, showman e conduttore di enorme successo che piace moltissimo al grande pubblico. Questa sera, sabato 8 maggio, sarà protagonista della prima serata di Rai Uno in quanto interprete principale indi, l’attore interpreta. La storia racconta ladi Gianni Maddaloni, creatore di un’importante palestra a Scampia che cerca di sottrarre i ragazzi dalla criminalità., il cui vero nome è Giuseppe, nasce a Catania il 12 marzo 1969, sotto il segno zodiacale dei Pesci. L’attore ha 51 anni ed è alto un metro e 78 centimetri.nasce in una famiglia di artisti, è il fratello minore di Rosario e Catena ...

