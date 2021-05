Beautiful | trame dal 9 al 15 maggio 2021 | paure e decisioni

(Di sabato 8 maggio 2021) Anticipazionidal 9 al 15con riguarderà non solo la situazione di Thomas ma anche quella di Sally. Ecco cosa sta per succedere a Los Angeles! Liam contro Thomas Le nuove puntatedal 9 al 15sono ricche di colpi di scena eda prendere. Siamo rimasti con Thomas che ha chiesto a Zoe di sposarlo, ma solo per destabilizzare il figlio Douglas e mettere Hope dinanzi ad una scelta difficile. Zoe crede veramente all'amore del Forrester cambiando idea su quelle che fossero le sue reali intenzioni del passato. Nello stesso tempo Hope non capisce da che parte stare: vorrebbe impedire al padre di Douglas di far del male al bambino ma tutto questo significherebbe rinunciare a Liam per sempre e sposare l'uomo che - in fondo in fondo - teme. Nelle ...

Ecco cosa succede nelle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 10 a domenica 16 maggio alle 13.40. Lunedì 10 maggio Zoe è senza ... Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 9 maggio 2021. Nelle trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, il vero obiettivo di Thomas è fare in modo che Hope, per evitare traumi al piccolo Douglas, si ... Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 9 maggio 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata dell ... Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful e Una Vita per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi dell'8 maggio 2021 ...