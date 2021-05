Bayern Monaco campione. Per i bavaresi è la nona Bundes consecutiva (Di sabato 8 maggio 2021) Il Bayern Monaco domina e vince di nuovo la Bundesliga. I bavaresi vincono il nono titolo consecutivo e Flick saluta Monaco da campione A due partite restanti per la chiusura del campionato tedesco il Bayern Monaco di Hans Flick si conferma campione. I bavaresi trionfano in Bundesliga e portano a casa il nono campionato consecutivo. Il Bayern Monaco vince il campionato con sette punti di vantaggio sul Lipsia diretta inseguitrice. Decisiva per la vittoria del titolo proprio la sconfitta degli inseguitori contro il Borussia Dortmund. L’allenatore dei bavaresi Hans Flick lascia il timone della squadra da campione, al suo posto ... Leggi su zon (Di sabato 8 maggio 2021) Ildomina e vince di nuovo laliga. Ivincono il nono titolo consecutivo e Flick salutadaA due partite restanti per la chiusura del campionato tedesco ildi Hans Flick si conferma. Itrionfano inliga e portano a casa il nono campionato consecutivo. Ilvince il campionato con sette punti di vantaggio sul Lipsia diretta inseguitrice. Decisiva per la vittoria del titolo proprio la sconfitta degli inseguitori contro il Borussia Dortmund. L’allenatore deiHans Flick lascia il timone della squadra da, al suo posto ...

Advertising

forumJuventus : La Stampa: 'Fabio Paratici verso il Bayern Monaco: il responsabile dell’area tecnica è in scadenza, come tutto il m… - sscnapoli : Questa è la nona volta che il @sscnapoli segna almeno 4 gol, solo il Bayern Monaco (10) ci è riuscito in più gare n… - GoalItalia : Bayern Monaco Campione di Germania ???? Nove titoli consecutivi ?? La stessa cifra vincente della Juventus ? - gcrussonap : RT @sscnapoli: Questa è la nona volta che il @sscnapoli segna almeno 4 gol, solo il Bayern Monaco (10) ci è riuscito in più gare nei top-5… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Germania: il Lipsia va ko, Bayern campione per la 31/a volta: (ANSA) - ROMA, 08 MAG - Il Bayern Mo… -