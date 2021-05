Anna Corona cerca la verità su Denise Pipitone: “Noi vittime di un processo mediatico” (Di sabato 8 maggio 2021) Ha scelto di parlare con Ilaria Mura, giornalista di Quarto Grado, Anna Corona. E nella puntata del programma di Rete 4 in onda il 7 maggio 2021, abbiamo ascoltato le parole della mamma di Jessica Pulizzi. Quasi 15 minuti di monologo durante i quali la giornalista di Rete 4 ha faticato a porre delle domande alla Corona che ha voluto ribadire alcuni concetti per lei fondamentali. Uno su tutti: l’estraneità della sua famiglia ai fatti. Ha ricordato che ci sono stati anni e anni di indagini e di processi e che alla fine dopo tre gradi di giudizio sua figlia Jessica Pulizzi ha dimostrato di non avere nulla a che fare con la scomparsa di Denise Pipitone. Ha inoltre sottolineato che lei è la prima a volere la verità su quanto successo a Denise Pipitone ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 8 maggio 2021) Ha scelto di parlare con Ilaria Mura, giornalista di Quarto Grado,. E nella puntata del programma di Rete 4 in onda il 7 maggio 2021, abbiamo ascoltato le parole della mamma di Jessica Pulizzi. Quasi 15 minuti di monologo durante i quali la giornalista di Rete 4 ha faticato a porre delle domande allache ha voluto ribadire alcuni concetti per lei fondamentali. Uno su tutti: l’estraneità della sua famiglia ai fatti. Ha ricordato che ci sono stati anni e anni di indagini e di processi e che alla fine dopo tre gradi di giudizio sua figlia Jessica Pulizzi ha dimostrato di non avere nulla a che fare con la scomparsa di. Ha inoltre sottolineato che lei è la prima a volere lasu quanto successo a...

Advertising

QuartoGrado : Ci sono ancora tante ombre sulla storia di Marco Vannini, ma ora c’è una verità processuale che ha portato in carc… - QuartoGrado : 'Io sono con te' Anna Corona rivolge un appello a Piera Maggio #Quartogrado - rtl1025 : ?? Carabinieri stanno effettuando una ispezione nell'abitazione di via Pirandello, a Mazara del Vallo, che fu in uso… - teodoranap : @alma_lali Difende Anna Corona, oltre a voler insegnare a Frazzitta il suo mestiere ?? - thisisgrts : RT @zeta_tommy: 'Perché non sono saliti?' Anna Corona: Io ho chiesto alla mia vicina se ci facesse accomodare. LORO NON SONO SALITI PERCHÉ… -