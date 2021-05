Acerbi: 'Ora la Champions è complicata. Ma non molliamo' (Di sabato 8 maggio 2021) FIRENZE - Lazio ko contro la Fiorentina, affondata dai colpi di Dusan Vlahovic . Doppietta del serbo e per i biancocelesti la corsa Champions League si complica ancora di più. Francesco Acerbi , nel ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 8 maggio 2021) FIRENZE - Lazio ko contro la Fiorentina, affondata dai colpi di Dusan Vlahovic . Doppietta del serbo e per i biancocelesti la corsaLeague si complica ancora di più. Francesco, nel ...

Advertising

sportface2016 : #FiorentinaLazio, l'amarezza di #Acerbi: 'Ora basta passi falsi' - sportli26181512 : Acerbi: 'Ora la Champions è complicata. Ma non molliamo': Il difensore della Lazio deluso per la sconfitta contro l… - Noibiancocelest : Fiorentina – Lazio, Acerbi: “Questa partita andava vinta. Ora si complica tutto ma…” - archdb_ : Indegni, ora mi aspetto la frase motivazionale del cazzo di Acerbi e Reina per completare l'opera #FiorentinaLazio - CrisPncc : @marcomempi Acerbi insiste su una giocata col piede debole, sicuramente avrebbe potuto farla sfilare al portiere. S… -