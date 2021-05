WhatsApp, attenzione alla nuova versione: utenti in pericolo (Di venerdì 7 maggio 2021) Spunta online una nuova versione di WhatsApp, che mette in pericolo tutti gli utenti. Scopriamo qual è, come funziona e perchè è particolarmente pericolosa. Negli ultimi giorni è spuntata negli store digitali una nuova versione di WhatsApp. Infatti ha fatto scalpore la scoperta di un presunta ‘WhatsApp Pink‘, una versione dell’applicazione di messaggistica dal colore L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Spunta online unadi, che mette intutti gli. Scopriamo qual è, come funziona e perchè è particolarmentesa. Negli ultimi giorni è spuntata negli store digitali unadi. Infatti ha fatto scalpore la scoperta di un presunta ‘Pink‘, unadell’applicazione di messaggistica dal colore L'articolo proviene da Inews.it.

