Violenta esplosione, ci sono crolli: persone sotto le macerie (Di venerdì 7 maggio 2021) Una Violenta esplosione ha interessato nel pomeriggio di oggi un'abitazione in Umbria, nella zona di Gubbio, in vocabolo Canne Greche. Sarebbe crollato un intero piano e il tetto della casa e delle persone risulterebbero al momento disperse. Secondo le prime informazioni diffuse dai Vigili del fuoco, intervenuti sul luogo dell'esplosione, per il momento due persone sono state estratte vive dalle macerie dell'edificio. Inoltre i vigili del fuoco sono riusciti a stabilire un contatto con una terza persona sepolta dalle macerie. Altre due persone, invece, sono segnalate come disperse. In totale dunque sarebbero cinque le persone coinvolte nell'esplosione. ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 7 maggio 2021) Unaha interessato nel pomeriggio di oggi un'abitazione in Umbria, nella zona di Gubbio, in vocabolo Canne Greche. Sarebbe crollato un intero piano e il tetto della casa e dellerisulterebbero al momento disperse. Secondo le prime informazioni diffuse dai Vigili del fuoco, intervenuti sul luogo dell', per il momento duestate estratte vive dalledell'edificio. Inoltre i vigili del fuocoriusciti a stabilire un contatto con una terza persona sepolta dalle. Altre due, invece,segnalate come disperse. In totale dunque sarebbero cinque lecoinvolte nell'. ...

Advertising

rtl1025 : ?? Una violenta esplosione ha interessato un'abitazione nella zona di Gubbio, in vocabolo Canne Greche. Secondo le p… - PerugiaViVa : RT @Radio1Rai: ?? #Gubbio (PG) Violenta esplosione in un’abitazione, due dispersi. Crollato il tetto e un piano di un edificio. Due persone… - zazoomblog : Gubbio violenta esplosione in un edificio: persone sotto le macerie - #Gubbio #violenta #esplosione - Radio1Rai : ?? #Gubbio (PG) Violenta esplosione in un’abitazione, due dispersi. Crollato il tetto e un piano di un edificio. Due… - Perla19733917 : RT @rtl1025: ?? Una violenta esplosione ha interessato un'abitazione nella zona di Gubbio, in vocabolo Canne Greche. Secondo le prime inform… -