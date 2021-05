Vertice Ue, Draghi: "Col Covid divari più profondi, nessuno sia lasciato indietro" (Di venerdì 7 maggio 2021) AGI - Bisogna portare avanti una politica economica espansiva ma non bisogna ridurre gli stimoli di bilancio, il tema dell'inclusione sociale sia al centro del semestre europeo, occorre puntare su programmi comuni nell'Unione europea perché le politiche nazionali da sole sono insufficienti, rendendo strutturale lo Sure, la rete di sicurezza “rapida ed efficace” costruita un anno fa dall'Unione europea per fronteggiare la disoccupazione nei Paesi più colpiti dalla crisi sanitaria, i governi, i datori di lavoro e i sindacati devono fare la loro parte. Mario Draghi partecipa al ‘Social summit' di Oporto per lanciare un messaggio chiaro: “Il sogno europeo e' di garantire che nessuno venga lasciato indietro". Ma per rincorrere questo sogno dopo il Covid occorre cambiare l'approccio rispetto al passato, ... Leggi su agi (Di venerdì 7 maggio 2021) AGI - Bisogna portare avanti una politica economica espansiva ma non bisogna ridurre gli stimoli di bilancio, il tema dell'inclusione sociale sia al centro del semestre europeo, occorre puntare su programmi comuni nell'Unione europea perché le politiche nazionali da sole sono insufficienti, rendendo strutturale lo Sure, la rete di sicurezza “rapida ed efficace” costruita un anno fa dall'Unione europea per fronteggiare la disoccupazione nei Paesi più colpiti dalla crisi sanitaria, i governi, i datori di lavoro e i sindacati devono fare la loro parte. Mariopartecipa al ‘Social summit' di Oporto per lanciare un messaggio chiaro: “Il sogno europeo e' di garantire chevenga". Ma per rincorrere questo sogno dopo iloccorre cambiare l'approccio rispetto al passato, ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Agenda ??? Il Presidente Draghi partecipa a Oporto il 7 e 8 maggio al Porto Social Summit, al Consiglio Europeo inf… - sole24ore : Dal welfare ai vaccini, Draghi protagonista del vertice Ue (in presenza) di Porto, grande assente la Merkel… - rosamara1604 : RT @ItaliaOggi: Vertice Oporto, Draghi: Troppe disuguaglianze, nessuno resti indietro - fisco24_info : Vertice Ue, Draghi: 'Col Covid divari più profondi, nessuno sia lasciato indietro': AGI - Bisogna portare avanti un… - infoitinterno : Vertice Ue a Porto, Draghi: 'L'Italia e l'Europa non sono come dovrebbero essere' -