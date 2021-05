Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Riccardo e Roberta si Lasciano! (Di venerdì 7 maggio 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Riccardo e Roberta tornano in studio, ma la Di Padua racconta i motivi per cui ormai si sono lasciati. Anche Riccardo dice la sua ed è molto arrabbiato… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne si è parlato solo di Riccardo e Roberta. La coppia, che aveva abbandonato il programma insieme, è tornata in studio ma separatamente. I due infatti si sono lasciati. Ecco cosa è successo nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne! Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Riccardo e Roberta si dicono ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 7 maggio 2021)ditornano in studio, ma la Di Padua racconta i motivi per cui ormai si sono lasciati. Anchedice la sua ed è molto arrabbiato… Nellaquotidiana disi è parlato solo di. La coppia, che aveva abbandonato il programma insieme, è tornata in studio ma separatamente. I due infatti si sono lasciati. Ecco cosa è successo nelladidisi dicono ...

