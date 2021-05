Un’isola ecosostenibile nel cuore di Milano

Leggi su cityroma

(Di venerdì 7 maggio 2021) L’idea è quella di creareall’interno di: un piccolo angolo verde dentro alla metropoli., sviluppato nel rispetto dell’ambiente e con soluzioni pensate per dare vita a una comunità autonoma. L’ “Isola verde” curata dallo Studio Florulli, nasce dalla riqualificazione completa della costruzione di inizio ‘900 in via Porro Lambertenghi, costituita da un edificio di abitazione sul fronte strada e una palazzina all’interno, per un totale di undici appartamenti venduti in esclusiva da Italy Sotheby’s International Realty. Italy Sotheby¡s International Realty, Isola Verde, internoTutela dell’ambiente ed ecosostenibilità sono state perseguite in ogni ambito. Dal punto di vista energetico, le emissioni di anidride carbonica sono state ridotte di 40 kg/mq ogni anno grazie all’impianto di climatizzazione ...