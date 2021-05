Ultime Notizie Roma del 07-05-2021 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 7 maggio 2021)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitalini studio coronavirus contagio RT questa settimana 089 la scorsa settimana ero 085 per Federica bisogna superare questo parametro meglio basarsi sugli accessi Agli ospedali scende invece l’incidenza da 146 a 127 ogni 100mila abitanti sono 501236 dosi di vaccino somministrate ieri in Italia numero che supera quelle 500.000 al giorno annunciate dal commissario all’emergenza Francesco la cifra delle somministrazioni di vaccini anti covid è stata calcolata alle 4 del mattino numeri così non si vedevano dal 29 e 30 Aprile vaccini l’Unione Europea valuta la deroga sui brevetti al vertice di Porto la cancelliera tedesca Non sembra condividere la proposta del presidente americano by viene supportata invece dei draghi necron nell’Unione Europea la questione oggi sul tavolo del Summit ...