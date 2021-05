The Suicide Squad - Missione Suicida avrà più scene dopo i titoli di coda, anticipa James Gunn (Di venerdì 7 maggio 2021) In un nuovo confronto coi fan via social media, James Gunn avrebbe lasciato intendere che The Suicide Squad - Missione Suicida conterrà non una, ma varie scene dopo i titoli di coda. James Gunn ha rivelato in una nuova conversazione via social coi fan che l'atteso The Suicide Squad - Missione Suicida conterrà non una, ma varie scene dopo i titoli di coda. A un fan che gli chiedeva se The Suicide Squad - Missione Suicida conterrà una scena dopo i titoli ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 maggio 2021) In un nuovo confronto coi fan via social media,avrebbe lasciato intendere che Theconterrà non una, ma variediha rivelato in una nuova conversazione via social coi fan che l'atteso Theconterrà non una, ma variedi. A un fan che gli chiedeva se Theconterrà una scena...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Suicide Squad - Missione Suicida avrà più scene dopo i titoli di coda, anticipa James Gunn… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Army of the Dead, Dave Bautista: 'Ho rifiutato The Suicide Squad perché sarei stato pagato meno'… - GianlucaOdinson : Army of the Dead, Dave Bautista: 'Ho rifiutato The Suicide Squad perché sarei stato pagato meno' -… - zazoomblog : Army of the Dead Dave Bautista: Ho rifiutato The Suicide Squad perché sarei stato pagato meno - #Bautista:… - menacris44 : @ericksonRD14 Será que se 3ncontraron en the suicide squad o snyder no estubo nhicerca del set -