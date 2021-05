The Green Knight: i character poster del film con Dev Patel (Di venerdì 7 maggio 2021) In estate arriverà nelle sale americane The Green Knight, il film diretto da David Lowery con star Dev Patel, ecco i character poster. The Green Knight è il nuovo film con star Dev Patel diretto da David Lowery e i character poster mostrano i protagonisti dell'atteso progetto che, dopo molta attesa, arriverà nelle sale americane il 30 luglio. Le locandine offrono un ritratto dei personaggi su uno sfondo rosso, svelandone il look. Il lungometraggio The Green Knight si ispira alla storia di re Artù e ha al centro degli eventi Sir Gawain (Dev Patel), il nipote temerario del sovrano che intraprende una missione coraggiosa per affrontare il ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 maggio 2021) In estate arriverà nelle sale americane The, ildiretto da David Lowery con star Dev, ecco i. Theè il nuovocon star Devdiretto da David Lowery e imostrano i protagonisti dell'atteso progetto che, dopo molta attesa, arriverà nelle sale americane il 30 luglio. Le locandine offrono un ritratto dei personaggi su uno sfondo rosso, svelandone il look. Il lungometraggio Thesi ispira alla storia di re Artù e ha al centro degli eventi Sir Gawain (Dev), il nipote temerario del sovrano che intraprende una missione coraggiosa per affrontare il ...

