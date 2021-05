Tesla hackerata… con un drone: porte e bagagliaio aperti a distanza (Di venerdì 7 maggio 2021) Degli hacker hanno violato una Tesla, l’auto elettrica più famosa al mondo, creatura del geniale e visionario Elon Musk. Nel dettaglio due cosiddetti “white hat”, nome che sta ad indicare hacker non criminali ma semplicemente in cerca di falle e di bug, hanno violato l’autovettura elettrica di cui sopra utilizzando un semplice drone e una connessione wifi. Tesla hackerata: i dettagli (Foto Alvolante)A quanto emerso, sembra che i due informatici abbiano già informato l’azienda diversi giorni fa della falla, e la stessa costruttrice di automobili abbia già sistemato il tutto per evitare complicazioni future. Gli hacker hanno fatto sapere che attraverso la loro intrusione non sono riusciti a guidare il mezzo in maniera autonoma (cosa che sarebbe stata alquanto preoccupante), ma “semplicemente” sono intervenuti su alcuni sistemi ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Degli hacker hanno violato una, l’auto elettrica più famosa al mondo, creatura del geniale e visionario Elon Musk. Nel dettaglio due cosiddetti “white hat”, nome che sta ad indicare hacker non criminali ma semplicemente in cerca di falle e di bug, hanno violato l’autovettura elettrica di cui sopra utilizzando un semplicee una connessione wifi.hackerata: i dettagli (Foto Alvolante)A quanto emerso, sembra che i due informatici abbiano già informato l’azienda diversi giorni fa della falla, e la stessa costruttrice di automobili abbia già sistemato il tutto per evitare complicazioni future. Gli hacker hanno fatto sapere che attraverso la loro intrusione non sono riusciti a guidare il mezzo in maniera autonoma (cosa che sarebbe stata alquanto preoccupante), ma “semplicemente” sono intervenuti su alcuni sistemi ...

