Stefano Cucchi: condannati a 13 anni i due carabinieri colpevoli

Il processo di appello per il caso Stefano Cucchi si è concluso con la condanna a 13 anni per i due carabinieri considerati colpevoli, mentre a due accusati di falso sono andati rispettivamente 4 e 2 anni e 6 mesi. Sono stati condannati, al termine del processo di appello, a 13 anni per omicidio preterintenzionale i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, ritenuti colpevoli di aver picchiato e causato la morte di Stefano la sera del 15 ottobre del 2009, dopo l'arresto per droga. Cucchi, dopo una degenza all'ospedale Pertini, morì il 22 ottobre.

