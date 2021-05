Sport in tv oggi venerdì 7 maggio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di venerdì 7 maggio 2021) Giornata ricca di spunti e diquella di questo. Si inizierà con il Preolimpico di lotta e di taekwondo, di scena a Sofia, per poi pensare all’ultimo giorno di match del Gran Slam di judo a Kazan. In primo piano, poi, la F1 con la prima giornata di prove del GP di Spagna, sul circuito del Montmeló, dove la Ferrari vorrà riscattarsi dopo l’opaca prestazione dell’appuntamento in Portogallo. Sempre Spagna protagonista con il tennis e il Masters1000 di Madrid. La terra rossa della capitale iberica sarà teatro dei quarti di finale e ci sarà Matteo Berrettini ad avere nel mirino il pass per il penultimo atto. Una giornata nella quale ci sarà anche la Serie B di calcio e il basket con la Champions League e il match tra Trento e Brindisi valido per il campionato italiano. Attiva ora DAZN. Guarda tutta Serie BKT a ...

Advertising

Inter : Il Presidente Steven Zhang, il Vicepresidente Javier Zanetti, i CEO Corporate e Sport Alessandro Antonello e Giusep… - ZZiliani : Cara FJGC (o @FIGC, stando all’anagrafe), oggi è il #30aprile e anche se continuano a emergere particolari scabros… - VVezzali : Addio Filippo, oggi lo sport azzurro piange e ricorda il tuo sorriso pieno di vita. Grazie per aver onorato il nos… - leodiby : Prime pagine dei giornali di oggi Tuttosport Corriere dello Sport Gazzetta dello Sport - Alberic50779745 : RT @ninofrassicaoff: BUON GIOVEDDI 6 come da tradizione oggi pubblico quattro(4) foto della mia grande supercollezzionona #ninofrassica #… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport oggi

OA Sport

E ancora: migliaia di persone ammassate su letti da campo allestiti in palazzetti dello, ... "Incredibilmente, tutto quello che poi è successoera stato raffigurato, in maniera coreografica (...La Formula 1 ritorna subito in pista nel Gran Premio di Spagna e i piloti hanno parlato quest'in conferenza stampa, con il britannico che ha cercato di scaricare un po' di pressione addosso al ...L'INIZIATIVAUn sostegno allo sport per ripartire. Ieri la giunta, su proposta dell'assessore al ramo Clara Pastorelli, ha approvato la proposta di concessione gratuita dello stadio Santa ...Buongiorno, sono interessato alla sua DS 3 DS 3 1.6 e-HDi 90 airdream CMP6 Sport Chic Cabrio che ha in vendita. Gradirei ricevere un suo contatto per un preventivo. Cordiali salut ...