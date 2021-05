Serie B, Pescara retrocesso in Serie C dopo il ko contro la Cremonese (Di venerdì 7 maggio 2021) La Serie B sentenzia la seconda compagine che non farà più parte della cadetteria: il Pescara è retrocesso in Serie C dopo il pesante ko rimediato in trasferta sul campo della Cremonese. Il Delfino, al termine di un campionato difficilissimo, saluta la seconda Serie di calcio italiano. Il Pescara Calcio ammaina bandiera bianca e perisce, definitamente, sotto ai colpi inflessibili della Cremonese di Fabio Pecchia che, in questo penultimo turno di campionato, rifila un netto 3-0 alla banda guidata da Gianluca Grassadonia. È Serie B per il club del proprietario Daniele Sebastiani che, negli anni, aveva riportato due volte gli abruzzesi in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) LaB sentenzia la seconda compagine che non farà più parte della cadetteria: ilinil pesante ko rimediato in trasferta sul campo della. Il Delfino, al termine di un campionato difficilissimo, saluta la secondadi calcio italiano. IlCalcio ammaina bandiera bianca e perisce, definitamente, sotto ai colpi inflessibili delladi Fabio Pecchia che, in questo penultimo turno di campionato, rifila un netto 3-0 alla banda guidata da Gianluca Grassadonia. ÈB per il club del proprietario Daniele Sebastiani che, negli anni, aveva riportato due volte gli abruzzesi in ...

