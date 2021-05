Ristoratore in ginocchio | non sa come fare | aggira i dpcm con un pick-up

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ristoratore ginocchio

LA NAZIONE

Il, in attesa di tornare in 'zona gialla' e di poter riaprire, in questi giorni stava facendo dei lavori al locale, per migliorare anche la sicurezza. 'Ora mi sono dovuto fermare - ha ...... 'Troppe aziende fuori dai risarcimenti Covid' 20 febbraio 2021 Ristoratori indopo mesi ... per questo ho bloccato la Statale', la rabbia del: 'Riapriamo subito' 3 maggio 2021 '...Bilancio drammatico: sempre più persone chiedono soldi. Tra i nuovi poveri anche artigiani, commercianti e ristoratori ...Si avvicina l’ultimo appuntamento ufficiale della stagione per la S.Bernardo Cantù. Lunedì alle 20.45 – slittamento in avanti di un quarto d’ora per tutte sull’orario programmato - si disputa al PalaB ...