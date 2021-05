Reggiana-SPAL 1-2: granata in C (Di venerdì 7 maggio 2021) Reggiana-SPAL 1-2. Al Mapei Stadium la SPAL batte 2 a 1 la Reggiana, grazie alle reti di Esposito e Strefezza. I granata retrocedono dunque in Serie C, mentre i biancazzurri avranno novanta minuti per cercare di guadagnarsi il posto ai playoff. Cos’è successo nel primo tempo? Parte forte la Reggiana che al 5? minuto di gioco va alla conclusione con Zamparo che col mancino colpisce il palo. All’11’ Thiam para in due tempi il sinistro di Raddrezza, mentre tre minuti dopo un passaggio pericoloso di Espeche regala palla ad Asencio che, dopo aver saltato Venturi, va al tiro, ma la sua conclusione da posizione defilata si stampa sul palo. Al 25? grande giocata di Raddrezza che poi calcia col sinistro, ma la palla termina di poco alta. Passano undici minuti ed Esposito porta in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 7 maggio 2021)1-2. Al Mapei Stadium labatte 2 a 1 la, grazie alle reti di Esposito e Strefezza. Iretrocedono dunque in Serie C, mentre i biancazzurri avranno novanta minuti per cercare di guadagnarsi il posto ai playoff. Cos’è successo nel primo tempo? Parte forte lache al 5? minuto di gioco va alla conclusione con Zamparo che col mancino colpisce il palo. All’11’ Thiam para in due tempi il sinistro di Raddrezza, mentre tre minuti dopo un passaggio pericoloso di Espeche regala palla ad Asencio che, dopo aver saltato Venturi, va al tiro, ma la sua conclusione da posizione defilata si stampa sul palo. Al 25? grande giocata di Raddrezza che poi calcia col sinistro, ma la palla termina di poco alta. Passano undici minuti ed Esposito porta in ...

