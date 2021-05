Reati fiscali, pm 'Processare genitori e sorella di Renzi' (Di venerdì 7 maggio 2021) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni parzialmente inesistenti e dichiarazione infedele dei redditi: queste le accuse per le quali la procura di Firenze ha chiesto il rinvio ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni parzialmente inesistenti e dichiarazione infedele dei redditi: queste le accuse per le quali la procura di Firenze ha chiesto il rinvio ...

