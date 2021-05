Reagisce ai controlli della Polizia insultando e sferrando calci | arrestato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Reagisce controlli

LeccoToday

Un nuovo controllo straordinario antidegrado nell'area mercato della Piccola Un'immagine di repertorio deidelle Forze dell'ordine alla Piccola di Lecco. Sempre nella serata di ieri gli ...Ieri, lunedì 3 maggio, si sono svoltiin zona della Stazione ferroviaria, con personale in abiti civili, volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e i principali fenomeni di ...L’Isola dei famosi sta diventando impossibile per alcuni naufraghi, anche Awed è svenuto, anche lui è dimagrito così tanto da rischiare per la sua salute. Lo youtuber non sta bene, sono intervenuti i ...Oroscopo Ariete di di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 6 maggio 2021 ? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto ...