Rai | prossima stagione | conferme e bocciature | chi ci sarà e chi no

(Di venerdì 7 maggio 2021) Televisione Che aria tira a Viale Mazzini sul fronte ri? Il punto Pubblicato su 6 Maggio 2021 Tempi di riflessioni,in casa Rai: latelevisiva non è vicinissima, ma neppure tanto lontana. Per questo a Viale Mazzini, in vista di settembre 2021, si parla già da un po’ di tempo di futuro. Chi si avvia verso una riconferma a pieni voti, come riporta Dagospia, è Alberto Matano che con la conduzione de La Vita in Diretta in solitaria si sta togliendo molte soddisfazioni. Gli ascolti sono buoni, la critica lo apprezza, la Rai pure. Il rinnovo pare scontato. Va verso la riconferma su Rai Uno anche Serena Bortone. Oggi è un altro giorno, dopo una partenza titubante sul fronte share, si sta riprendendo, grazie anche alla svolta più pop impartita ...

Advertising

FrancescoLentin : @matteorenzi @rete4 @Drittorovescio_ Peccato ci tenevo ma su RAI Premium danno il commissario Rex! Mi spiace, alla prossima - RaiSport : ? #JuventusMilan, una sfida che vale una stagione Un autentico spareggio per la qualificazione alla prossima edizi… - Ferrara24ore : A giugno le riprese a Ferrara della prossima serie Rai, si cercano comparse - granieri_gianlu : la riforma sulla magistratura ha precedenza sul DDL Zan... chissà se Fedez ne parlerà alla prossima diretta RAI - Zoe3100 : Ancora nulla di ufficiale ma sul web circolano voci sulla possibile partecipazione di Rosi alla prossima edizione d… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai prossima

Gossip e TV

... che all'Adnkronos annuncia: 'Nellapuntataci sarà anche l'insegnante' 'Il racconto che ...presentazione di interrogazioni parlamentari 'intimidatorie' basate su dossier falsi contro la, ......elezioni si chiede ai Comuni di individuare entro metà luglio sedi alternative alle aule per i seggi dellatornata d'autunno. A disposizione c'è un fondo da 2 milioni. Stop Imu, canonee ...(YouMovies) La domenica pomeriggio non sarà più caratterizzata dai salotti di Carmelita, per la gioia di Mara Venier che cavalca l’onda del successo con Domenica In su Rai 1. Dopo l’annuncio della ...La prossima settimana sarà decisiva per la riaperture delle piscine: soprattutto quelle al coperto. In vista del tagliando alle misure anticovid che il governo farà appunto la prossima settimana, e co ...