Primarie Pd, per Lavolta sono troppe sette mila firme (Di venerdì 7 maggio 2021) Enzo Lavolta dovrà raccogliere 7.000 firme entro il 23 maggio per potersi candidare alle Primarie torinesi del centrosinistra del 12 e 13 giugno prossimi. E’ una strada che ha scelto, spiega all’agenzia Dire, proprio per la necessità che sente di aprirsi alla città e di non chiudersi tra gli iscritti. Ma Lavolta teme che l’asticella dei 7.000 autografi sia elevata: “C’è un giudizio unanime sulla sproporzione: raccogliere 7.000 firme in 3 settimane e’ un’impresa titanica, senza eguali. Se facessi il candidato di una lista qualunque mi basterebbero 750 firme. E poi il Pd ha 1.500 iscritti a Torino”. Se Lavolta cercasse le firme dentro il Pd, come fa il capogruppo in Consiglio comunale Stefano Lorusso, gliene basterebbero 540. Un regolamento figlio di ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 7 maggio 2021) Enzodovrà raccogliere 7.000entro il 23 maggio per potersi candidare alletorinesi del centrosinistra del 12 e 13 giugno prossimi. E’ una strada che ha scelto, spiega all’agenzia Dire, proprio per la necessità che sente di aprirsi alla città e di non chiudersi tra gli iscritti. Mateme che l’asticella dei 7.000 autografi sia elevata: “C’è un giudizio unanime sulla sproporzione: raccogliere 7.000in 3 settimane e’ un’impresa titanica, senza eguali. Se facessi il candidato di una lista qualunque mi basterebbero 750. E poi il Pd ha 1.500 iscritti a Torino”. Secercasse ledentro il Pd, come fa il capogruppo in Consiglio comunale Stefano Lorusso, gliene basterebbero 540. Un regolamento figlio di ...

Advertising

marcodimaio : Mattia #Santori non perde occasione, fra un’ospitata Tv e l’altra, per attaccare @isabellaco, che con grande coragg… - nuovasocieta : Primarie Pd, per Lavolta sono troppe sette mila firme - rosarioT1970 : RT @AngelaAngelmi: Va beh @giovannifloris ormai credibilità Zero. La @SimonaMalpezzi venne a Monza per la campagna alle primarie di @bobogi… - nuccia20 : RT @mesoada: @ClaudioMori7 @Gladys82012839 'A Roma non si muove foglia che Bettini non voglia'. Questo si diceva. È stato lui lo sponsor di… - Ted0foro : @EPaglierini @Sabbath_fed @pama_dei @auanasghens @the_highsparrow @MarioScelzo1 Non ha un solo motivo per farlo. Tr… -