Piscine e palestre, la riapertura secondo il Dpcm: quando aprono e quali saranno le regole (Di venerdì 7 maggio 2021) Via libera per le Piscine all’aperto, pubbliche e private, dal 15 maggio in zona gialla. Per le palestre invece si dovrà attendere il 1° giugno. Queste sono le date decise nel decreto del 22 aprile, ma quali sono le regole stabilite dal Cts per tornare a praticare sport? riapertura Piscine, regole e distanziamento Le prime a ripartire, il 15 maggio, saranno le Piscine all’aperto nelle Regioni in zona gialla. L’accesso sarà a numero chiuso e avverrà tramite prenotazione e misurazione della temperatura. I registri con i nominativi dovranno essere conservati per 14 giorni. Nelle vasche, ogni sportivo dovrà mantenere una distanza di 7 metri quadri. Resterà il divieto di soffiarsi il naso o urinare in acqua, e per tale motivo i ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 maggio 2021) Via libera per leall’aperto, pubbliche e private, dal 15 maggio in zona gialla. Per leinvece si dovrà attendere il 1° giugno. Queste sono le date decise nel decreto del 22 aprile, masono lestabilite dal Cts per tornare a praticare sport?e distanziamento Le prime a ripartire, il 15 maggio,leall’aperto nelle Regioni in zona gialla. L’accesso sarà a numero chiuso e avverrà tramite prenotazione e misurazione della temperatura. I registri con i nominativi dovranno essere conservati per 14 giorni. Nelle vasche, ogni sportivo dovrà mantenere una distanza di 7 metri quadri. Resterà il divieto di soffiarsi il naso o urinare in acqua, e per tale motivo i ...

Advertising

ItaliaViva : . @DaniSbrollini: 'Il Governo deve ascoltare il grido di allarme delle associazioni dei gestori degli impianti dell… - infoitsalute : Il Cts dà il via libera alle riaperture delle piscine per uso sportivo e alle palestre - Profilo3Marco : RT @Libero_official: #coronavirus, verso le #riaperture di #piscine e #palestre. Date e soprattutto regole da rispettare - infoitsalute : Piscine e palestre, le date e le regole per le riaperture - BiRaskolnikov : @IMJnterista_2 @DottorStrowman2 @valerioj000 Con le palestre/piscine chiuse ?? -