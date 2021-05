Per il compleanno di Archie Meghan ed Harry invitano tutti a donare per i vaccini (Di venerdì 7 maggio 2021) Hanno scelto il basso profilo Harry e Meghan nel giorno del secondo compleanno del piccolo Archie. Ma hanno anche scelto di fare un gesto molto importante. Hanno infatti lanciato una raccolta fondi per donazioni utili per pagare dei vaccini. In un giorno speciale come quello del compleanno di Archie, Harry e Meghan cercano grazie alla loro popolarità di essere utili per migliaia di persone che nel mondo, hanno ancora bisogno del vaccino. Lo hanno scritto anche sul sito ufficiale, spiegando il perchè di questa scelta. Il testo viene accompagnato da una nuova foto del bambino. Archie si vede di spalle: è nella casa in California di Harry e Meghan e lancia al cielo dei ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 7 maggio 2021) Hanno scelto il basso profilonel giorno del secondodel piccolo. Ma hanno anche scelto di fare un gesto molto importante. Hanno infatti lanciato una raccolta fondi per donazioni utili per pagare dei. In un giorno speciale come quello deldicercano grazie alla loro popolarità di essere utili per migliaia di persone che nel mondo, hanno ancora bisogno del vaccino. Lo hanno scritto anche sul sito ufficiale, spiegando il perchè di questa scelta. Il testo viene accompagnato da una nuova foto del bambino.si vede di spalle: è nella casa in California die lancia al cielo dei ...

Advertising

WeAreTennisITA : Rafa #Nadal accede agli ottavi di finale del Masters 1000 di #Madrid superando in due set Carlos #Alcaraz, che però… - ElettraLambo : L unico regalo che vorrei per il mio compleanno é avere indietro la mia Lolita...?? certe cose si supereranno mai?! Chissá... ?? - UniversalPicsIt : Occhi in cui perdersi ?? Commentate con ?? per augurare buon compleanno al nostro Mr. Grey, Jamie Dornan! - connexiioon : RT @17itiswhatitis_: SE TOLGONO ANCHE UNBELIEVERS E IO NON POSSO PIÙ LEGGERE DI LOUIS RICOPERTO DI BRILLANTINI PER IL COMPLEANNO DI HARRY C… - marym__7 : @TAEK0SM0 Tantissimi auguri per il tuo compleanno Anna ?????? ti auguro tanta gioia, felicità e salute ?? -